Акции дня: бумаги «Полиметалла» озолотились

В лидеры торгов вышли бумаги компании «Полиметалл» по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 12 января. За день котировки выросли на +2,09% до 385,8 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к бумагам на фоне повышения цен на золото. «Золотодобытчики во второй половине дня перешли к более активному повышению вслед за котировками золота, которое после данных по инфляции в США пробило уровень 1900 долл/унц, после чего отступило ниже. Наибольшим спросом пользовались акции Полиметалла, который обновил пик с 20 сентября, но пока не смогли преодолеть ближайшего сопротивления 390 рублей», - добавила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,05% до 2185,93 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,33% до 1015,94 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:53 мск составила 84,38 долларов за баррель (+2,07%). Российская валюта укреплялась – 67,79 рублей за доллар.