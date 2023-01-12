Главная статистика недели – данные по индексу потребительских цен США – выйдет только сегодня перед открытием торгов на американских биржах. Но акции уже несколько дней растут в предвкушении этого события, причем так, словно оно уже случилось и цифры оказались, как минимум, не хуже ожиданий.
Nasdaq: игра на опережение статистики
Основные индексы США закрыли среду в плюс в надежде на сильные данные по инфляции, которые выйдут сегодня. Однако те способны очень разочаровать быков.
Коллаж: Тамара Ларина
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