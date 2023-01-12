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Nasdaq: игра на опережение статистики

Глеб Баранов
12 января 2023, 09:47

Основные индексы США закрыли среду в плюс в надежде на сильные данные по инфляции, которые выйдут сегодня. Однако те способны очень разочаровать быков.

Коллаж: Тамара Ларина