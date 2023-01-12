Аналитики АЕБ ожидают роста российского рынка LCV на 12% в 2023 году

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в текущем году может вырасти на 12%, до 770 тысяч штук.

Такие прогнозы сделали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает «Интерфакс».

В организации указали на «умеренный» оптимизм относительно ближайших 12 месяцев. «Цифра нашего прогноза на 2023 год — 770 тысяч автомобилей, плюс 12% к уровню 2022 года. Мы считаем, что это средний прогноз — не оптимистичный, но и не пессимистичный», — заявил глава комитета Алексей Калицев. Он отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств и стабилизации ситуации в мире возможен рост и больше 12%.

Положительной динамике рынка, по словам специалиста, будет способствовать появление новых марок автомобилей. «Помимо уже озвученных в 2022 году мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появятся в 2023 году, а то и больше. Поэтому рынок, так или иначе, будет», — констатировал Калцев. Он добавил, что емкость рынка существует, потребность в автомобилях имеется.

Ранее «Эксперт» писал о том, что продажи новых легковых автомобилей в России за год рухнули на 59%. За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин, что на 58,7% меньше, чем в 2021 году.

Наиболее популярными автомобилями у россиян при покупке в прошлом году стали Kia, Hyundai и Lada, сообщили аналитики «СберАвто».