Аналитики «СберАвто» назвали самые популярные марки машин у россиян в 2022 году

Наиболее популярными автомобилями у россиян при покупке в прошлом году стали Kia, Hyundai и Lada.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «СберАвто» и платежного провайдера «ЮKassa».

Как сообщают аналитики, эти марки машин выбирали 10%, 9% и 8% россиян соответственно. Далее следуют Nissan (7%) и Toyota (6%).

Уточняется, что самой популярной моделью 2022 года стал Hyundai Solaris.

Ранее «Эксперт» писал о том, что продажи новых легковых автомобилей в России за год рухнули на 59%. За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин, что на 58,7% меньше, чем в 2021 году.