Банки начали продавать состоятельным клиентам инвестиционные бриллианты без НДС

ВТБ и Альфа-банк запустили для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов, не облагаемых НДС, говорится в материалах кредитных организаций. По прогнозам экспертов ВТБ, в этом году бриллианты должны стать таким же трендовым инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, как и золотые слитки в 2022-ом.

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«Инвесторы могут приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты различной степени интенсивности оттенка. Для покупки доступны редкие индивидуальные экземпляры, а также наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат – "бриллиантовые корзины"», — говорится в сообщении ВТБ.

Все драгоценные камни сертифицированы в независимой геммологической лаборатории. Для «бриллиантовых корзин» предусмотрена опция обратного выкупа. Редкие бриллианты также можно реализовать на площадках АЛРОСА, уточнили в ВТБ.

По словам старшего вице-президента, руководителя Private Banking и «Привилегии» ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, наибольшим инвестиционным потенциалом обладают бриллианты размером от 2 карат с высокими показателями цвета и качества, а также камни редких «фантазийных» цветов. Банк своим состоятельным клиентам рекомендует отводить в портфеле до 7% под такие альтернативные инвестиции.

В Альфа-банке инвестировать в бриллианты предлагают клиентам закрытого делового сообщества А-Клуба. В сообщении банка говорится, что камни можно передать на ответственное хранение производителю, либо заказать ювелирное украшение по индивидуальному дизайну у партнера банка Alrosa Diamonds Exclusive.

На сайте Alrosa Diamonds, где также предлагается инвестировать в бриллианты, указано, что бесцветные бриллианты размером от 2 карат и более, а также бриллианты фантазийных цветов: желтые и розовые стоят от $50 тысяч. Стоимость «бриллиантовых корзин» с камнями от 0.3 карат стартует от $25 тысяч.

