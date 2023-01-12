Бельгия обвинила США в переманивании компаний из Европы

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо обвинил 10 января Соединенные Штаты в проведении «агрессивной» кампании, направленной на то, чтобы переманить европейские компании на другую сторону Атлантики обещаниями помощи, которую можно получить по закону о «зеленых» субсидиях. Так нередко называют принятый в США в августе прошлого года «Закон о снижении инфляции» (IRA), по которому компании, развивающие «зеленую» экономику, могут получить от правительства США субсидии. Общий объем такой помощи составляет внушительные 369 млрд евро. Большая часть этих субсидий предназначена для компаний, действующих на территории Соединенных Штатов.

«США – наш партнер,- заявил Александер Де Кроо участникам семинара центристской политической группы в Европарламенте «Обновим Европу».- Они звонят нашим бизнесменам и спрашивают их: зачем вы инвестируете в Европу? Переезжайте в США. Они зовут немецкие и бельгийские фирмы. Они агрессивно призывают их не инвестировать в Европе, потому что у них, в Америке, условия лучше».

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«Это можно было бы назвать справедливой игрой,- объяснил Де Кроо в интервью Financial Times (FT),- но потом приходит мысль о последствиях для Европы… Я хочу сказать, что они (американцы) очень хорошо понимают, к чему могут привести все эти разговоры».

По словам Александера Де Кроо, американцы обращались уже с такими предложениями к бельгийским металлургическим и химическим предприятиям. Он, правда, не знает, кто этим занимается: представители федерального американского правительства, на уровне правительств штатов или какие-то консультанты из частного сектора.

Один из брюссельских чиновников сообщил корреспонденту FT, что эту же проблему поднимали и другие европейские лидеры. В Брюсселе и европейских столицах кампанию по переманиванию европейского бизнеса считают не инициативой отдельных лиц, а скоординированной кампанией.

В администрации Байдена в ответ на вполне обоснованные упреки из Брюсселя пообещали попытаться найти способы, чтобы некоторые субсидии распространялись и на европейские компании. Для поиска компромиссов была создана рабочая американо-европейская группа экспертов. Они несколько раз собиралась для поиска решений и даже достигли, сообщает FT, некоторого прогресса. Так, например, американские пошлины на европейские электромобили, реализуемые в США по сделкам коммерческой аренды, могут уменьшаться на 7,5 тыс. евро.

Александер Де Кроо уверен, что единственным ответом Евросоюза на «несправедливый» американский закон может быть принятие таких же субсидий в Европе. Глава бельгийской химической компании Solvay Ильхам Кадри, участвовавший в работе семинара, на котором выступал глава бельгийского кабинета, призвал к принятию «Европейского IRA».

Де Кроо также обвинил Вашингтон в оказании давления на Нидерланды с целью принятия запрета на экспорт в Китай оборудования для создания современных полупроводников. США сейчас ведут переговоры о запрете торговли с Пекином с Нидерландами, Японией и другими странами, производящими оборудование для производства чипов.

«Интересы США не всегда совпадают с интересами Евросоюза,- завершил бельгийский премьер свое выступление на семинаре.- Некоторым нашим партнерам не нравится ЕС. Почему он им не нравится? Потому что легко давить на одну маленькую страну и намного труднее делать это же с группой из 27 стран. Наша сила в нашем единстве».