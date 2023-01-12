Бесснежная зима может усилить энергетический кризис в Европе

Снижение требований к коммунальщикам по части отопления жилых домов – не единственное последствие аномально теплой зимы в Европе. Оно позволяет сэкономить энергию и газ и сохранить его высокий уровень в подземных газовых хранилищах (ПГХ). Теплая зима может оказаться настоящим бедствием для газовиков и производителей сжиженного газа (СПГ), которые рассчитывали на рост спроса на «голубое» топливо.

Теплая зима в Европе, сообщает Oil Price (ОР), также снизила спрос на газовозы для перевозки сжиженного газа. Вполне может проявиться, правда, в недалеком будущем и еще одно следствие теплой зимы, которая, по крайней мере, пока складывается именно такое впечатление, спасла европейцев этой зимой от больших неприятностей. В прогнозе погоды по району реки Рейн в Германии, опубликованном агентством Reuters, метеорологи предупреждают о том, что из-за отсутствия снега, а следовательно и воды нынешней зимой суда, проходящие по этой важнейшей водной транспортной артерии, могут вообще сесть на мель. Центральная Европа во многом зависит от состояния главных рек континента: Рейна и Дуная. Главная угроза – летняя засуха, которая угрожает судоходству по этим и другим европейским рекам.