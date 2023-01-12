Бесснежная зима может усилить энергетический кризис в Европе

Снижение требований к коммунальщикам по части отопления жилых домов – не единственное последствие аномально теплой зимы в Европе. Оно позволяет сэкономить энергию и газ и сохранить его высокий уровень в подземных газовых хранилищах (ПГХ). Теплая зима может оказаться настоящим бедствием для газовиков и производителей сжиженного газа (СПГ), которые рассчитывали на рост спроса на «голубое» топливо.
Теплая зима в Европе, сообщает Oil Price (ОР), также снизила спрос на газовозы для перевозки сжиженного газа. Вполне может проявиться, правда, в недалеком будущем и еще одно следствие теплой зимы, которая, по крайней мере, пока складывается именно такое впечатление, спасла европейцев этой зимой от больших неприятностей. В прогнозе погоды по району реки Рейн в Германии, опубликованном агентством Reuters, метеорологи предупреждают о том, что из-за отсутствия снега, а следовательно и воды нынешней зимой суда, проходящие по этой важнейшей водной транспортной артерии, могут вообще сесть на мель. Центральная Европа во многом зависит от состояния главных рек континента: Рейна и Дуная. Главная угроза – летняя засуха, которая угрожает судоходству по этим и другим европейским рекам.
Об уровне аномальности нынешней зимы красноречиво говорят цифры: средняя температура после сентября 2022 года, по информации Refinitiv, одного из крупнейших поставщиков данных для финансовых рынков, на 25° выше нормы. Сочетание малого количества снега и очень сухого предыдущего года уже сильно ударили по производству гидроэнергии на континенте. К примеру, во Франции оно оказалось на 41% ниже обычного. В этом году также сохранится угроза дефицита воды для охлаждения атомных реакторов из-за ее низкого уровня в реках и озерах, а также из-за высоких температур предстоящим летом, которое скорее всего будет жарким. Между тем, атомная энергия является во второй экономике Европы главным источником энергии.
Бесснежная зима и жаркое лето скорее всего приведут к низкому производству гидроэнергии и в этом году в нескольких ключевых странах континента: в Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и странах в бассейне Дуная.
Европейцы еще не забыли сухой 2022-й год, когда в результате засухи сильно обмелели Рейн и Дунай, естественно, вместе с другими европейскими реками. Так, по данным онлайн-журнала Yale Environment360, объем воды, прошедшей по Дунаю летом прошлого года, оказался в два с лишним раза меньше нормы. Это привело к огромным очередям грузовых барж, ожидающих своей очереди, чтобы пройти по единственному остававшемуся достаточно глубоким для судоходства каналу. К срыву поставок буквально всего, начиная от источников энергии и заканчивая продовольствием, и к огромным убыткам компаний привело и прошлогоднее обмеление Рейна и входящих в его систему рек. Повтор схожей ситуации этим летом метеорологи считают очень вероятным.