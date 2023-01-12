Биток наносит ответный удар

Биток растет, и какого-то одного мощного драйвера для роста криптовалютного рынка выделить нельзя. Вернее будет говорить, что к подъему котировок основных мировых криптовалют привела совокупность разных факторов.

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Многие аналитики объясняют рост биткоина общим улучшением инвестиционных настроений в мире. Действительно, с начала года Индекс американских акций широкого профиля S&P500 потяжелел почти на 3,5%, а в последнее время прослеживается корреляция курса биткоина с поведением американского рынком акций. Причем, криптовалюта обычно и растет, и падает сильнее Индекса S&P500.

В последнее время повышение стоимости электроэнергии и компьютерных чипов — в совокупности со снижением котировок криптовалют — привело к резкому падению рентабельности майнинга. Во многих странах даже относительно крупные майнинговые фермы перестали приносить доход. Наконец, среди условно фундаментальных факторов можно отметить рост криптовалютных транзакций в качестве альтернативы банковским платежам. По некоторым данным, даже российские власти — одни из самых консервативных в мире в области регулирования обращения криптовалют — намерены узаконить использование цифровых валют для трансграничных платежей.

Технические аналитики, доверяющие больше математике, говорят о том, что основной движущей силой рынка в последние дни стало закрытие шортов. Действительно, после падения биткоина с 6 по 9 ноября прошлого года на 25%, до $16 тыс за монету, создались предпосылки для дальнейшего ухода цены в район сначала чуть выше $12 тыс., а потом и к $10 тыс. за биткоин. Многие игроки «встали вниз» в расчете на это движение.

Но негативный сценарий не реализовался: район $16-16,5 тыс неоднократно тестировался на прочность, однако пробит вниз так и не был. В результате сработала старая трейдерская аксиома: «Если актив не хочет падать, значит он будет расти».

Рост котировок американских акций стал лишь поводом для закрытия коротких позиций криптоспекулянтами. Минувшей ночью эта тенденция выродилась в небольшой шорт-сквиз — резкий рост цены актива на закрытии шортов, в том числе из-за срабатывания ограничивающих убытки стоп-заявок. С 02:15 мск четверга в течение полутора часов котировки биткоина взлетели на 4,5%. И это можно рассматривать как серьезное движение для битка, волатильность которого в последние недели была исторически низкой.

К восходящему тренду присоединяются и спекулянты. Об этом говорит появившееся контанго — фьючерс на биткоин стал дороже его спотовой цены. Ставки фондирования лонгов резко взлетели: например, последняя на момент написания материала 8-часовая ставка удержания длинных позиций по фьючерсам на биткоин на криптовалютной бирже Deribit составляла 0,03%, что соответствует около 33% годовых. Тогда как на протяжении большей части декабря биржа взимала плату за короткие позиции.

Из «бычьих» факторов можно выделить и то, что в последние дни в период пика деловой активности самых емких криптовалютных рынков — США и Китая — биткоин преимущественно растет, в то время как в декабре он в основном снижался.

С точки зрения технического анализа, ближайшая цель роста биткоина расположена в районе $19,1 тыс. за монету (на $1 тыс. выше нынешних котировок). При пробитии этой отметки актуальной станет цель $21,5 тыс. за монету.

В предыдущие годы к восходящему тренду биткоина довольно быстро присоединялось множество розничных инвесторов, которые усиливали восходящее движение. Однако к любым аналитическим рассуждениям и прогнозам в области криптовалют стоит относиться с большой долей скептицизма. На рынке существует устойчивое мнение, что более половины имеющихся в мире биткоинов контролируются всего несколькими лицами, которые в любой момент могут установить нужный им курс основной криптовалюты. А динамика битка неоднократно доказывала многим аналитикам их некомпетентность в этой туманной области.