Эксперты высказали мнения о ближайших задачах генералов Герасимова и Суровикина

«Кадровые перестановки в Минобороны объясняются одним — готовятся крупномасштабные изменения характера военных действий, — высказал свое мнение "Эксперту" военный и политический аналитик, действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. — Они, военные действия, станут более стремительными. К решению этих задач должны будут подключены все виды вооруженных сил. И в этих условиях фигура Герасимова в роли командующего объединенной войсковой группировкой наиболее предпочтительна. Учитывая, при этом, что Герасимов оставляет за собой и пост начальника Генерального штаба».

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По мнению аналитика, с назначением Герасимова руководителем командования в зоне СВО боевые действия со стороны российской армии станут более решительными. При этом, Константин Сивков отметил, что задачи специальной военной операции были и остаются приоритетными для ВС РФ. «Для российских Вооруженных Сил, на протяжении всего периода, начиная с 24 февраля 2022 года, специальная военная операция была и остается самой важной задачей», — подчеркнул Сивков.

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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил в свою очередь, что опыт и возможности генерала Суровикина, ставшего замом командующего войсковой группировкой, будут востребованы и далее.

«Считаю, что объем задач увеличивается, и расценивать назначение Герасимова на этот пост можно как добрый знак. Должны радикально изменяться формы, методы и технологии ведения СВО. Для этого есть все ресурсы, идут поставки вооружения, созданы структуры. И, естественно, нужно повысить статус управления объединенными войсками, и статус начальника Генштаба значительно выше, чем до этого был у Суровикина. При этом боевой опыт Суровикина никуда не девается, он уходит заместителем командующего, то есть в какой-то степени увеличиваются его возможности для проведения боевых операций, которые теперь будут организованы более полноценно», — сказал Кошкин.

Военный эксперт напомнил, что немаловажным условием успешных военных операций является координация действий между видами и родами войск, и начальник Генштаба в состоянии этот процесс обеспечить. «Сейчас мы взяли тактическую инициативу, освобожден Соледар, стратегически мы нацелились на Краматорск и Славянск, здесь нужны уже и мощные действия. Поэтому с оптимизмом смотрю на усиление возможностей руководства объединенными войсками в зоне СВО, считаю, что это продуманный ход», — поделился мнением Кошкин.

Эксперт также отметил, что командующий ВСУ генерал Залужный ранее высказал суждение о том, что он очень уважает Валерия Герасимова, и учился по его книжкам. «Сейчас мы понимаем, что и ВСУ готовятся к наступлению, формируют новые бригады, им идут поставки вооружения стран НАТО. Сейчас у Залужного, и у всех ВСУ, есть возможность поучиться на поле боя против Герасимова», — сказал военный политолог.

Коснувшись возможных изменений самого хода СВО в ближайшей перспективе, Андрей Кошкин прогнозирует полное освобождение новых территорий Российской Федерации. «Судя по тому, что сегодня наши войска начали действовать активно и успешно на линии боевого соприкосновения, думаю, что следует ожидать развития этого успеха и освобождения территорий, которые вошли в состав Российской Федерации — Запорожской, Херсонской областей, республик Донбасса. А также решения основной задачи — обеспечения безопасности жителей этих регионов. Вот эти задачи, в первую очередь, и должно выполнить новое командование», — сказал в заключение военный эксперт.