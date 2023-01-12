Скандал в благородном семействе

Мемуары младшего сына британского короля принца Гарри, который сейчас официально именуется: герцог Сассекский, появились на прилавках магазинов во вторник, 10 января, и уже побили первый рекорд. Они стали самой продаваемой книгой нехудожественного формата за день. Как сообщили в издательстве Transworld Penguin Random House, издавшем «Запасного» (так в русском переводе называются мемуары Гарри), в первый день в США, Канаде и Великобритании было продано свыше 1,43 млн экземпляров книги, вызвавшей немало скандалов еще до публикации.

«Мы всегда знали, что эта книга будет разлетаться, как горячие пирожки,- не мог скрыть своих восторгов директор издательского дома Ларри Финлей,- но это (результаты продаж) превзошли все наши самые смелые ожидания. Насколько нам сейчас известно, по продажам в первый день ее обошла одна-единственная книга. И та, кстати, посвящена тоже Гарри, только другому (Поттеру)».

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Рекомендуемая Penguin Random House цена продажи мемуаров в переплете составляет 28 фунтов стерлингов (ок. 34 долларов) – цена не такая уж и высокая для книги объемом в 416 страниц. Однако больше всего ажиотажу вокруг «Запасного» способствовала скандальная атмосфера, окружавшая ее с первого дня, когда стало известно, что принц Гарри сел за мемуары, в которых раскроет не все, конечно, но хотя бы часть тайн Виндзоров.

С выходом «Запасного», написанного Гарри в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, он окончательно закрепит за собой статус «паршивой овцы» семейства Виндзоров, еще несколько лет назад принадлежавший среднему сыну королевы Елизаветы, принцу Эндрю. Здесь следует сказать, что отобрать у дяди этот малопочетный неформальный титул Гарри старался с юношеских лет. Достаточно вспомнить его пьяные загулы, после которых отец, тогда еще наследный принц, однажды даже отправил его на исправление на ферму в далекую Аргентину. Можно вспомнить и громкий скандал в 2005 году, связанный с появлением Гарри на вечеринке в форме немецкого офицера времен Второй мировой войны. В том, что он вырядился в нацистскую форму, Гарри, кстати, обвиняет в книге старшего брата Уильяма и его жену Кейт.

Эндрю долго держался, но после женитьбы племянника на американской актрисе Меган Маркл начал быстро сдавать позиции. Принц женился на Меган, обладавшей, как выяснилось сразу после свадьбы, не самым лучшим характером, несмотря на возражения родственников, включая бабку королеву. Отношения с простолюдинкой Меган у Виндзоров не заладились с самого начала. Справедливости ради следует сказать, что Меган от родственников Гарри действительно натерпелась. Причем, далеко не всегда заслуженно. Чего стоят хотя бы расистские замечании о цвете кожи Арчи, первенца Гарри и Меган, которые сделал кто-то из «старших» Виндзоров, предположительно ее свекр, нынешний король Великобритании Карл III. Кстати, защищая родственников, принц Гарри, хотя и не опроверг сам факт существования заявления, но в интервью на днях сказал, что это не расизм, а всего лишь предубеждение.

И все же о «подвигах» 38-летнего принца в юности и молодости давно известно. Покупателей «Запасного» интересуют, конечно, тайны Виндзоров, которых в книге раскрыто немало. Гарри рассказал в своих воспоминаниях, как ни нелепо звучит это в применении к 38-летнему мужчине, пусть даже дважды и побывавшему в командировках в горячих точках (Афганистиан), о многом. Например, о драке с принцем Уильямом, отношения с которым у него разладились задолго до женитьбы на Меган; и о том, что условия их с Меган «развода» с королевской семьей были составлены заранее и не обсуждались демократично на встрече родственников, как утверждали Виндзоры. Рыжий принц рассказал читателям о коварстве и любви к интригам мачехи Камиллы Паркер-Боулз, нынешней супруги Карла III; о бездушии отца; о том, как он стал мужчиной в 17-летнем возрасте с женщиной, которая была намного старше его; об увлечении наркотиками и алкоголем в молодости, об убийстве 25 талибов (запрещенная в России террористическая организация) и о многом другом.

Гарри книга понадобилась, конечно, не для того, чтобы раскрыть всю правду о родственниках. После «развода» с Виндзорами он был снят с денежного довольствия, которое королева Елизавета выплачивала всем родственникам из денег, выделяемым правительством и парламентом на содержание королевской семьи, и вынужден сейчас зарабатывать на жизнь сам. Впрочем, особо беспокоиться о материальном положении Гарри не стоит. По слухам, их с Меган состояние составляет порядка 60 млн долларов.

В июле 2021 года они заключили многомиллионный контракт с Penguin Random House на написание нескольких книг. Так что поклонники творчества Гарри, которые у него теперь наверняка появятся, будут с нетерпением ждать продолжения его писательской карьеры. Естественно, все подробности этого контракта так же, как гонорар за «Запасного», держатся в тайне. Поэтому о точной сумме можно только догадываться. Версий много: от 20 млн долларов (по данным ВВС) до 35-40 млн долларов (по данным ET Canada). Журнал People, кстати, утверждает, что часть гонорара (опять же неизвестно какую) автор отдаст на благотворительность.