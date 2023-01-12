Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в принятой ежегодной программе выступила за сохранение дипломатических контактов с Россией, заявив, что любые конфликты рано или поздно заканчиваются за столом переговоров.

Это вызвало серьёзное возмущение на Украине. В частности, как пишет влиятельное немецкое издание Die Welt, заместитель главы внешнеполитического ведомства «незалежной» Андрей Мельник в ответ на публикацию программы отметил, что Германии «лучше знать», что конфликты в большинстве случаев решаются на поле боя.

Между тем, в самой Германии документ, принятый СДПГ вызвал большой интерес, так как в нём представители партии утверждают, что в «небольших частичных областях» можно достичь успеха в переговорах с Россией, например, в обмене пленными или поставках зерна через Чёрное море.

Кроме того, социал-демократы вновь выступили за то, чтобы учитывать нашу страну в мировой концепции безопасности, так как Россия, как и прежде, остаётся государством с большой территорией, населением и военной мощью в Европе.

Ранее «Эксперт» писал, жители ФРГ опасаются полагают, что их страну ждёт «кромешный мрак» из-за новых антироссийских санкций. Об этом, в частности, пишут читатели Die Welt, комментируя принятие Евросоюзом 9-го пакета ограничительных мер против РФ.

По мнению большинства пользователей, Берлин, продолжая вводить всё новый рестрикции против Москвы уничтожает промышленность, а также малый и средний бизнес ФРГ. При этом, по мнению авторов комментариев, на самой России эти санкции почти не сказываются.