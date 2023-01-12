ООН: Индия обойдет Китай по численности населения уже весной

По данным ООН, уже в апреле самой многонаселенной страной планеты впервые за очень долгие годы станет Индия. К 2050 г. демографы прогнозируют почти 1,7 млрд индийцев, а население КНР к тому времени сократится до 1,31 млрд. Из-за жестких правил по ограничению рождаемости и численности населения китайцев в середине века будет на 8% меньше, чем сейчас.

Индия обеспечит более чем шестую часть роста работоспособного населения (от 15 до 64 лет) планеты в 2023-2050 годах. Почти половина населения этой древней страны моложе 25 лет. Для сравнения: в КНР таких лишь четверть от 1,45 млрд китайцев.