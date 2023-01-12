ООН: Индия обойдет Китай по численности населения уже весной

По данным ООН, уже в апреле самой многонаселенной страной планеты впервые за очень долгие годы станет Индия. К 2050 г. демографы прогнозируют почти 1,7 млрд индийцев, а население КНР к тому времени сократится до 1,31 млрд. Из-за жестких правил по ограничению рождаемости и численности населения китайцев в середине века будет на 8% меньше, чем сейчас.
Индия обеспечит более чем шестую часть роста работоспособного населения (от 15 до 64 лет) планеты в 2023-2050 годах. Почти половина населения этой древней страны моложе 25 лет. Для сравнения: в КНР таких лишь четверть от 1,45 млрд китайцев.
«Индийский полуостров всегда отличался многочисленным населением,- приводит сайт Yahoo News слова профессора истории университета Рутгерса Одри Трушке.- Индию много лет сравнивают с Китаем. Они долго торговали друг с другом...»
На двоих население Китая и Индия с 1950 года превышает треть населения всей планеты, а если быть точным, то 35%. Однако динамика развития у них разная. В то время, как население Индии неуклонно растет, численность китайцев резко замедлила в последние годы рост из-за низкой рождаемости, вызванной политикой ее ограничения, которую жестко проводили более 40 лет. Bloomberg пишет, что прошлый год, т.е. значительно раньше, чем предполагалось, станет первым годом снижения населения Поднебесной. Правило одного ребенка заменили правилом, разрешающим семьям иметь двух детей; а затем и трех. Однако эти меры китайских властей, очевидно, наконец понявших, что они перегнули палку в борьбе с высокой рождаемостью, а также финансовое стимулирование, по крайней мере, пока не дали результата.
«Меры по увеличению рождаемости были как слишком незначительные, так и слишком запоздалые,- комментирует ситуацию Кристофер Беддор, заместитель начальника отдела изучения Китая в компании Gavekal Dragonomics.- Весь их эффект на рождаемость оказался намного слабее чем у коронавирусной пандемии и политики нулевой терпимости к ковиду. Главная проблема заключается в том, что все меры дают крайне незначительный эффект, потому что в снижении рождаемости виноваты глубокие структурные изменения. Похоже, (китайское) руководство поздно поняло, что проблема эта не надуманная, а очень и очень реальная и что приходит она очень и очень быстро».