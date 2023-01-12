Как развивать бизнес, встраивая банковские сервисы в IT-архитектуру

Сегодня на рынке передовых финансовых технологий конкурируют несколько крупных игроков, включая Делобанк. Директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников рассказал, как в рамках нового проекта банк становится бэк-офисом и помогает развивать бизнес. В этом помогает применение технологии Open API. Она дает возможность финтех-компаниям, платежным агрегаторам, МФО в партнерстве с банком создавать новые финансовые продукты на своих платформах и предоставлять клиентам собственные платёжные сервисы, разработанные банком.

Принимать платежи и экономить

Необходимость интегрировать финансовые сервисы «под капот» бизнеса чаще всего возникает, когда приходится обрабатывать большое количество заказов с низким средним чеком. По модели BaaS бизнес получает технологическую платформу, а интеграция происходит через API. Встраивание платежных инструментов в ИТ-инфраструктуру бизнеса не только дает возможность предоставлять покупателям современные способы оплаты, но позволяет снизить расходы на комиссии, например, благодаря приёму оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Это повышает доступность платежных инструментов в массовом сегменте. Даже небольшой магазин у дома может предлагать своим клиентам инновационные способы оплаты без сложных интеграций с помощью готовых решений.

Банковское ПО бесшовно включается в уже существующую IT-архитектуру клиента-компании. Обычно банк даёт полный комплекс сервиса: и бэкенд, и фронтенд. Так, например, ритейлеры могут предлагать своим клиентам специфические финансовые продукты - процессинг платежей, интернет-эквайринг или оформление платежных карт напрямую, не передавая запрос посреднику.

Практический опыт

Сегодня, когда платежные инструменты внутри бизнеса создают дополнительную маржинальность, внедрять банковские сервисы в бизнес – это дальновидно.

Часто темпы роста компании или объемов продаж ограничиваются сторонними факторами, которые не зависят от самой компании. Так, в практике Делобанка был случай, когда партнеру – федеральной сети ресторанов быстрого питания, развивающейся по франшизе, приходилось тратить очень много времени на интеграции и договоры с несколькими банками, так как расчетно-кассовое обслуживание франчайзи было в одном банке, эквайринг – во втором, СБП – в третьем, а СБП в ЕКОМ – в четвертом. Как итог нам удалось сложить схему, когда все франчайзи остались на обслуживании в своих любимых банках на РКО, а мы полностью ведём всю транзакционную активность.

Другой пример – к нам обратились из консалтингового агентства: клиент более 10 лет работает на рынке обслуживания программного обеспечения. При этом большую часть выручки от клиентов отдает лицензиару ПО, оплачивает работу самозанятых, которые обслуживают клиентов на местах и т.д. Мы проработали схему приёма и выплат, полностью оптимизировали работу компании, предложив использовать новые типы счетов, которые в рамках законодательства помогают снизить налогооблагаемую базу и другие издержки. Так удалось снизить налоговую нагрузку и проработать схему приема и выплат.

Масштабирование без границ

Встраивая банковские сервисы в свою в IT-архитектуру, компании не просто экономят время, но и растут за счет повышения лояльности среди своих клиентов.

Основная ценность BaaS для бизнеса заключается в комплексном подходе к ведению финансовых потоков. Встречаясь с партнером, мы «раскладываем» его бизнес по полочкам, рисуем схемы финансовых и информационных потоков, чтобы на выходе бизнес оптимизировал размер комиссии, CJM пользователей, сформировал новую юридическую обвязку и пришёл к новому и удобному сценарию работы с банком.

За 2022 год в России реализовано сотни интеграционных проектов, а по итогам года BaaS (banking as a service - модель банкинга на основе открытых программных интерфейсов) от Делобанка был отмечен премией Digital Leaders как «Лучший инфраструктурный проект».