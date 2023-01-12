«Калашников» побил собственный рекорд

Акционерное общество «Концерн «Калашников» подвело итоги 2022 года. В части выполнения контрактов и увеличения роста объема производства военной продукции было выполнено 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. Это самые большие объемы договоров в истории предприятия.

Как сообщает пресс-служба «Калашникова», сегменте освоения новой военной и гражданской продукции, налаживания серийного производства концерн выпустил первую партию 7,62х54-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Данное изделие полностью соответствует техзаданию Минобороны РФ и превосходит по техническим характеристикам изделия, ранее принятые на вооружение российской армией и другими силовыми структурами.

В 2022 году на оружейном производстве был освоен выпуск ряда новинок. К ним относятся 5,56-мм автомат Калашникова АК-19, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, самозарядный охотничий карабин «Сайга-9» в версии с элементами ЭВО, карабин охотничий самозарядный TR3 в варианте с элементами ЭВО.

В целом дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги позапрошлого года, отметили в концерне.

Дивизион инструментального производства нарастил общий объем производства готовой продукции на 8% в сравнении с 2021 годом. Дивизион станкостроения выпустил объем продукции равный общему объему производства за 3 предыдущих года (токарно-винторезные станки, специальное оборудование, шпиндельные узлы). В том числе у предприятия появилось две новинки с числовым программным управлением: автоматы продольного точения и вертикально-фрезерные станки. Доля работ под продажи у «калашникова» выросла с 31% в 2021 году до 51% в 2022 году.