Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ сообщило о новых успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, озвученным на брифинге 12 января официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, на Донецком направлении продолжались успешные наступательные действия ВС РФ. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника здесь составили до 70 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины и танк.

На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка (ДНР) уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля и 2 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении ВС РФ продолжили наносить удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кисловка, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). В районах населённых пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое (Харьковская область) ликвидированы 5 диверсионно-разведывательных групп противника. Потери противника здесь составили более 30 украинских военнослужащих, 3 пикапа и 2 боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий ВС РФ в сочетании с комплексным огневым поражением формирований Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское (ЛНР) и Серебрянка и Григоровка (ДНР) за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 3 автомобиля и 4 боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях ВС РФ уничтожили 3 украинские боевые машины РСЗО «Град» в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка (Харьковская область), Ивановка (ДНР); две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США в районах населённых пунктов Лозовое и Песчаное (ДНР); 2 самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в районах населённых пунктов Бурлацкое (ДНР) и Орехов (Запорожская область). В районе населённого пункта Лозовое ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражены 2 склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населённого пункта Новоивановка (Запорожская область). Всего были поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 123 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Никаноровка (ДНР) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО уничтожили 5 украинских БПЛА в ЛНР и ДНР, а также 3 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в Запорожской области.

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 372 самолёта, 200 вертолётов, 2 873 БПЛА, 400 ЗРК, 7 486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин РСЗО, 3 813 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 019 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-служба Министерства обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой украинский военнопленный рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ.

По его словам, в настоящее время Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери – очень много раненых и убитых, так как командование отправляет их «на убой». При этом, он подчеркнул, что в ВСУ плохо налажена эвакуация раненых.

«Да, потери у нас колоссальные», – заявил украинский пленный солдат.

В этой связи он считает, что жителям Украины необходимо разобраться с тем, что происходит у них в стране, а не винить во всём Россию.