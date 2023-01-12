Новый сборник песен от Михаила Гуцериева

Поэт Михаил Гуцериев традиционно открывает новый год выпуском коллекционного издания своих лучших песен. Новый сборник получил название «Я жду звонка» и включает в себя 14 самых поэтичных песен и 10 видеоклипов, выпущенных в 2022 году. Роскошная компиляция вобрала в себя композиции, записанные звёздами первой величины и лучшими артистами российской популярной музыки самых разных жанров и направлений: Стасом Михайловым («Я жду звонка»), Ириной Круг («Огонь забытых мной цитат»), Русланом Алехно («Виноват, прости» и «Ждёт меня любимая»), Натальей Гордиенко («Я счастливая»), Евгением Григорьевым (Жекой) («Женский каприз»), и Сергеем Ростовъ («Кто меньше любит, тот умней»). Особым украшением сборника стал новогодний хит «Ночь счастливых надежд» в исполнении Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой и Хора Академии Игоря Крутого.

Название коллекционного издания совпадает с названием хита Стаса Михайлова «Я жду звонка», за создание которого поэт Михаил Гуцериев и композитор Виктор Дробыш были награждены дипломами легендарного телевизионного фестиваля «Песня года — 2022». С ошеломительным успехом песня была встречена публикой на музыкальном марафоне «ЭЭХХ, Разгуляй!» и на открытии в Москве нового концертного зала Live Арена.

Сборник «Я жду звонка» традиционно включает в себя известные имена и дебютантов, с которыми поэт Михаил Гуцериев в ушедшем году сотрудничал впервые. Среди них: бывший солист коллектива MBAND — TSOY, молодой певец и финалист вокального шоу Гарик Зебелян, Брендон Стоун и др.

Поэт продолжает успешное сотрудничество с ведущими композиторами России, среди них как новые, так и постоянные соавторы поэта: Виктор Дробыш, Андрей Мисин, Дарья Кузнецова, Сергей Ревтов, Олег Шаумаров, Брендон Стоун, Андрей Ктитарев.

«Я жду звонка» стал одиннадцатым номерным сборником в дискографии автора. Новое издание поэта Михаила Гуцериева получило уникальный дизайн и выполнено, по уже сложившейся традиции, в благородном вишнёвом цвете.