Новые приключения акций-мемов

Вчера акции Bed Bath & Beyond взлетали по ходу торгов на 67,1%, а за неполных три дня они показывали прирост в 2,66 раза. Это могло бы показаться странным, ведь на прошлой неделе этот ритейлер, торгующий товарами для дома, предупредил, что, возможно, объявит себя банкротом. Во вторник, к тому же, компания сообщила о том, что ее убытки оказались заметно больше, а выручка – меньше, чем ожидали аналитики.

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