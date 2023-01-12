Финансовые рынки Фондовый рынок США

Новые приключения акций-мемов

Глеб Баранов
12 января 2023, 00:55

«Медвежье ралли» в США вернуло на рынок спекуляции мемами – они взлетали вчера на десятки процентов. Самыми активными на американских биржах стали акции проблемного ритейлера Bed Bath & Beyond – из рук в руки перешло вдвое больше этих бумаг, чем их существует в природе

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