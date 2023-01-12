Вчера акции Bed Bath & Beyond взлетали по ходу торгов на 67,1%, а за неполных три дня они показывали прирост в 2,66 раза. Это могло бы показаться странным, ведь на прошлой неделе этот ритейлер, торгующий товарами для дома, предупредил, что, возможно, объявит себя банкротом. Во вторник, к тому же, компания сообщила о том, что ее убытки оказались заметно больше, а выручка – меньше, чем ожидали аналитики.
Новые приключения акций-мемов
«Медвежье ралли» в США вернуло на рынок спекуляции мемами – они взлетали вчера на десятки процентов. Самыми активными на американских биржах стали акции проблемного ритейлера Bed Bath & Beyond – из рук в руки перешло вдвое больше этих бумаг, чем их существует в природе
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