В Wildberries сообщили о более чем двукратном росте объема заказов в новогодние праздники

В период новогодних каникул россияне заказали на Wildberries на 124% больше товаров, чем за аналогичный период 2022 г.

Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

В компании отметили рост продаж товаров для семейного времяпрепровождения, связав это с тем, что новогодние каникулы многие россияне предпочли провести дома из-за заметно более холодной погоды по сравнению с январем 2022 г.

В частности, число заказов настольных игр увеличилось на 93% год к году, сборных моделей — на 109%, товаров для дома — на 131%. «При этом динамика спроса на традиционные для этого времени года аксессуары для активного отдыха на улице (санки, лыжи, коньки) была заметно ниже год к году из-за морозной погоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активнее всего покупали косметику и парфюмерию, одежду, продукты и смартфоны. «Наиболее динамично в этот период рос спрос на ноутбуки и компьютеры (+277%), игровые консоли и игры (+264%), строительные инструменты (+238%), оборудование для умного дома и безопасности (+214%), а также все для садоводства (+195%)», — указывается в пресс-релизе.

В пресс-службе ретейлера обратили внимание, что среди наиболее востребованной продукции в период новогодних праздников оказались аксессуары для бани: рост спроса на шапки для бани составил 104%, на ковши — 136%, эфирные масла — 139%.