Ozon открыл сортировочный центр и офис в столице Киргизии

Российский онлайн-ретейлер Ozon открыл сортировочный центр и офис в Бишкеке.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании в Киргизии.

В компании отметили, что решение поможет маркетплейсу расширить ассортимент текстильной продукции и товаров для дома. «Открытие логистического комплекса в Киргизии упростит местным предпринимателям выход на российский рынок и позволит им эффективнее продавать на аудиторию из 32 миллиона покупателей Ozon в России», — подчеркивается в сообщении. Для привлечения продавцов из Киргизии Ozon также открыл представительство в Бишкеке, рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас для киргизских предпринимателей доступны все схемы доставки в РФ: продажа со склада Ozon в России, продажа с местного склада продавца и доставка силами Ozon, а также доставка сторонними компаниями.

Отмечается, что Киргизия стала третьей страной СНГ, где Ozon локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры. С 2021 года маркетплейс развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане.

Компания Ozon основана в 1998 году. В настоящий момент на онлайн-маркетплейсе представлено свыше 150 млн товарных наименований более чем в 20 категориях, при этом около 90% всего ассортимента обеспечивают партнеры платформы.