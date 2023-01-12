Пересекающих границу Белоруссии с Латвией и Литвой обязали платить сбор в 960 рублей

В Витебской области Белоруссии ввели сбор за пересечение границы с Латвией и Литвой.

Как говорится в соответствующем решении Витебского областного совета депутатов, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики, правило установлено на двухлетний период.

«Ввести до 1 января 2025 года на территории Витебской области местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь и установить ставку сбора в размере 1 (одной) базовой величины», — указывается в документе.

С 1 января 2023 года базовая величина составляет 37 белорусских рублей, или около 960 российских.

Уточняется, что решение вступит в силу с 1 февраля.