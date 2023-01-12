Президент Южной Кореи не исключил размещение чужого ядерного оружия на территории страны

На терртитории Южной Кореи может появиться ядерное оружие третьей страны; также Сеул готов разработать собственное в случае обострения ситуации с КНДР.

Соответствующее заявление сделал президент страны Юн Сок Ёль. Как сообщает агентство Newsis, глава государства поручил военным обеспечить условия для того, чтобы в случае нападения ответить «в 100- или даже 1000-кратном размере».

«Если ядерная проблема Северной Кореи станет более серьезной, мы можем разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее или разработать собственное ядерное оружие», — цитирует президента агентство. По словам Юн Сок Ёля, разработки не займут много времени, «С нашей наукой и технологией мы можем получить его (ядерное оружие) в сжатые сроки», — сказал он.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва 1 января сообщил о намерении Северной Кореи укреплять потенциал своих ядерных сил. По его словам, переданным северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), это станет ответом на размещение Вашингтоном и Сеулом ядерных ударных вооружений в Южной Корее на постоянной основе. Ким Чен Ын заявил, что США стремятся создать «азиатскую версию НАТО» с целью давления на Пхеньян.