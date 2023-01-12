Путин напомнил прокурорам о соблюдении «экономических» законов

День работника прокуратуры РФ отмечается в нашей стране 12 января. Владимир Путин поздравил сотрудников ведомства, напомнив им о необходимости устранять нарушения законодательства в экономической сфере и защищать права предпринимателей. Он выразил уверенность, что «с момента своего создания отечественная прокуратура неизменно служила надёжной опорой нашего государства, олицетворяла силу права и справедливости».

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Вызов к прокурору — это всегда стресс

Глава государства напомнил, что в прошлом январе мы торжественно отметили 300-летие российской прокуратуры, и за этот юбилейный год ее сотрудники добились новых, весомых результатов в своей деятельности. «Так, повысилась эффективность практики личных приёмов граждан прокурорами всех уровней, в ходе которых люди получают достойную помощь и защиту, ответы на самые насущные вопросы», — сказал Владимир Путин.

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«Особо отмечу вашу работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же, как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей. Ваш безусловный приоритет — это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», — заявил российский президент.

В числе ключевых направлений работы прокуратуры Владимир Путин назвал противодействие экстремизму и коррупции, защиту прав предпринимателей и природоохранную деятельность. «И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать всё, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей», — заключил глава государства.

Впрочем, юристы отмечают, что если повнимательнее присмотреться к работе прокуратуры, то все окажется не так уж радужно. Как рассказал «Эксперту» управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов, в декабре 2022 года от их клиентов неожиданно посыпались вопросы, связанные с вызовом в районные прокуратуры. В основном это касалось тех организаций, которые имели в составе учредителей иностранные структуры. Вызов в прокуратуру — всегда достаточно стрессовая и тревожная ситуация, но в этот раз вызывали на так называемые рабочие встречи, констатировал юрист.

Как поясняли прокуроры, данная инициатива была продиктована указанием областных прокуратур по проведению работы на местах, в том числе и с участием местного омбудсмена по правам предпринимателей с целью выяснить, какие проблемы у бизнеса в настоящее время и чем прокурорский надзор может в этом смысле помочь. Основные жалобы со стороны бизнеса были направлены на действия органов налоговой инспекции, которая «вечно путается под ногами» и мешает работать.

В целом, резюмируя отношение бизнеса к данной инициативе, Артем Денисов отметил, что оно является, скорее, скептическим, так как дальше разговоров ничего не идет. В итоге прокуратуру попросили вообще по возможности не вмешиваться и не мешать работать. «Роль бизнес-омбудсмена также непонятна. Не совсем ясно, какие задачи может решать данная фигура, и как она помогает бизнесу», — посетовал юрист.

Бизнес и граждане должны видеть эффективную работу прокуратуры

Чтобы прокурорам добиться максимального эффекта в надзорной работе, нужно опираться не только на нормы, указанные в законе, но и на реальные ситуации, которые происходят в экономической среде, на судебную практику, уверена управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена.

Приоритетные направления деятельности в сфере экономики для органов прокуратуры должны обуславливаться, как считает эксперт, общей экономической ситуацией в стране и мерами, принимаемыми руководством государства для решения первостепенных задач, успешность реализации которых в немалой степени зависит от качества надзорного сопровождения прокуратуры.

Многих предпринимателей, которые честно ведут бизнес и исполняют роль подрядчиков государственных компаний, будет волновать, чтобы финансирование до них «дошло» в полном объеме, без коррупционных схем хищения бюджетных средств. И тут органы прокуратуры должны проявить особое внимание, заявила в беседе с корреспондентом «Эксперта» Анастасия Кучерена.

Межведомственные группы, которые разработаны в системе прокурорского надзора и которые осуществляют мероприятия по борьбе с хищениями средств, выделенных в качестве государственной поддержки, а также со злоупотреблениями служебным положением государственными и банковскими служащими, фиктивными банкротствами и рейдерскими захватами, антимонопольными и налоговыми правонарушениями, незаконными операциями на рынке ценных бумаг должны давать большую эффективность.

Основным же принципом работы органов прокуратуры в современных условиях, по словам Анастасии Кучерены, должны стать строгая обоснованность всех действий и недопущение создания помех процессу стабилизации экономики РФ.

В 2010 году в методических рекомендациях генеральной прокуратуры было указано: «Одной из социально значимых экономических сфер является тарифное регулирование. Крайне важно организовать эффективный прокурорский надзор за состоянием законности в области регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, чтобы защитить права потребителей энергоресурсов в условиях лоббирования и продвижения своих интересов собственниками энергетических предприятий, стремящимися переложить на них производственные и непроизводственные затраты».

Прокурорам, заметила Анастасия Кучерена, необходимо активизировать работу по восстановлению законности в данной сфере, настойчиво добиваясь результата прокурорского реагирования не только на досудебной стадии, но и в судебных инстанциях.

«Наша команда сейчас ведет дело, которое является квинтэссенцией негативных последствий несвоевременного контроля со стороны органов. Теплообеспечение города областного значения оказалось в руках недобросовестного предпринимателя. В свое время была проведена незаконная приватизация, которая никем не была оспорена. Итог — износ сетей на 80%, а тарифы завышены», — поделилась юрист.

Таких ситуаций надзорные органы допускать не должны, подчеркнула Анастасия Кучерена И бизнес, и граждане должны видеть их эффективную работу. Ведь только опираясь на законность, экономика сможет стабилизироваться даже в самых сложных ситуациях неопределенности и турбулентности.