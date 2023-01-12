Путин назначил нового постпреда России при ЮНЕСКО

Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ринат Аляутдинов родился в 1958 году, в 1981 году окончил МГИМО, в 2012-2017 годах занимал должность заместителя постпреда России при отделении ООН. В 2018-м он Аляутдинова назначили директором Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ.

Аляутдинов сменил Александра Кузнецова, занимавшего должность постпреда России при ЮНЕСКО с сентября 2016 года. До этого Кузнецов был в том числе послом РФ в Испании и в Андорре, а также возглавлял Историко-документальный департамент МИД.