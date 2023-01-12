Расширение завода Tesla в Шанхае отложили из-за опасений относительно безопасности данных

Запланированное на середину 2023 года расширение завода по производству электромобилей Tesla в Шанхае отложено из-за опасений властей, связанных с безопасностью данных.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что реализация очередного проекта по расширению завода компании Илона Маска позволила бы довести ежегодное производство до 2 млн машин.

Уточняется, что обеспокоенность китайских властей связана, предположительно, с системой спутниковой связи Starlink, которая также принадлежит Маску.

Агентство указывает на то, что электромобили Tesla не оснащены оборудованием Starlink, однако несмотря на это в КНР растет обеспокоенность по поводу безопасности данных в свете расширения производства компании. Так, в 2021 году в Китае, была запрещена парковка электромобилей Tesla на территориях жилых комплексов военнослужащих, якобы из-за возможного сбора конфиденциальной информации встроенными в машины видеокамерами.

Завод Tesla в Шанхае, в зоне свободной торговли, введен в эксплуатацию в 2019 году. После модернизации в 2022 году мощность предприятия выросла до 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y в год. Фабрика в Шанхае является крупнейшим заводом компании по объему производства и главным экспортным центром Tesla. Также у компании имеются предприятия в американских штатах Калифорния и Техас и в Германии. Как заявляли в Tesla в начале 2022 года, только эти четыре объекта должны увеличить ее мощности до трех миллионов автомобилей в год к концу 2023-го. Кроме того, сообщалось о планах компании построить новый завод на северо-востоке Китая.