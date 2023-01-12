Россия удвоила ж/д экспорт сжиженного нефтяного газа в Китай благодаря новому заводу ИНК

РФ в 2022 году нарастила железнодорожный экспорт в Китай сжиженных углеводородных газов (СУГ, он же — сжиженный нефтяной газ) более чем в два раза в рамках диверсификации экспортных продаж энергоносителей.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно информации трейдеров, увеличение произошло преимущественно благодаря поставкам Иркутской нефтяной компании (ИНК), запустившей Усть-Кутский газоперерабатывающий завод в Восточной Сибири. Уточняется, что поставки СУГ в Китай в прошлом году выросли до 147 тыс. тонн против 62 тыс. тонн в 2021-м.

Сжиженный нефтяной газ используется в основном в качестве топлива для машин, отопления, а также для производства других нефтехимических продуктов.

Отмечается, что другие крупные экспортеры СУГ — «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и «Сибур» — в 2022 году переориентировали поставки с Украины и из Европы.

Иркутская нефтяная компания присутствует на рынке более 20 лет. Группа компаний ИНК занимается геологоразведкой и добычей углеводородного сырья на 53 участках в Восточной Сибири — Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. Ее крупнейший инвестиционный проект — газохимический кластер в Усть-Куте, включающий в себя Усть-Кутский газоперерабатывающий завод на базе ресурсов Ярактинского и Марковского месторождений.