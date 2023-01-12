Россиянам предложили дарить друг другу железнодорожные поездки на юг

РЖД ввели подарочные карты на поезда, следующие из Москвы в Адлер, Кисловодск и Санкт-Петербург. Цена на проезд в купе и СВ фиксированная вне зависимости от даты отправления, билет можно оформить в течении года и сдать при необходимости. Это следует из информации, представленной на сайте РЖД.

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Ранее холдинг ввел подарочные карты на свои поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и на «Ласточку» с «Рускеальским экспрессом» Санкт-Петербург — Горный парк «Рускеала». Сейчас этот список пополнили поезда дочернего предприятия РЖД, АО «Федеральная пассажирская компания», которая осуществляет практически все перевозки дальнего следования.

«Карта действительна в течение 365 суток. Карта предназначена на две поездки по выбранному маршруту "туда и обратно" и не зависит от стоимости билета на дату его оформления», — говорится в пояснении на сайте РЖД.

Подарочная карта не персонифицирована, данные пассажира потребуется вводить уже непосредственно при активации карты в личном кабинете на сайте РЖД.

Карта для одного человека на поезд Москва-Адлер и обратно в купе стоит 16,5 тыс. рублей, в СВ – 27 тыс. рублей, из Москвы в Кисловодск и обратно – в купе – 14 тыс. рублей, в СВ – 30 тыс. рублей, из Москвы в Санкт-Петербург и обратно – 9 тыс. и 14 тыс. рублей соответственно.

Срок возврата уже оформленного билета на карту возможен, как и обычно, за два часа до отправления поезда.

