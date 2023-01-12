«Русский уголь» и КТК возглавил экс-директор департамента корпоративных финансов «Русснефти»

Пост генерального директора АО «Русский уголь» и АО «Кузбасская топливная компания» (КТК) занял Владимир Коротин.

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, отмечает «Интерфакс». Станислав Грачев, возглавлявший «Русский уголь» с 2017 года, а КТК — с 2021-го, покинул должность гендиректора компаний.

Сообщается, что имеющий ученую степень кандидата технических наук Владимир Коротин с сентября 2021 года работал заместителем гендиректора по финансам обоих предприятий. С июля 2022-го топ-менеджер занимал должность временного гендиректора.

В 2019 году Коротин работал директором департамента корпоративных финансов ПАО «Русснефть», основателем которой является ее бывший акционер, бизнесмен Михаил Гуцериев.

КТК добывает уголь энергетической марки «Д», Единственным добывающим активом компании является разрез «Виноградовский», в который входят одноименный участок, а также «Караканский-Южный», «Черемшанский» и «Брянский». Кроме того, КТК принадлежат две обогатительные фабрики («Каскад-1» и «Каскад-2»), дистрибьюторская сеть и инфраструктурные предприятия.

Производственные мощности «Русского угля» находятся в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области. В 2021 году компания добыла 14,7 млн тонн угля.

«Русский уголь» принадлежит семье Гуцериевых, КТК ранее также являлась активом предпринимателя. В конце прошлого года ООО «Омега» получило разрешение на выкуп 100% акций КТК и передачу их в залог ВТБ.