Самыми популярными музеями в новогодние праздники стали Эрмитаж и Третьяковская галерея

В минувшие новогодние праздники наиболее посещаемыми музеями стали Государственный Эрмитаж в Санкт-Перербурге и Третьяковская галерея в Москве.

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает «Интерфакс». Всего в период с 1 по 9 января в российских музеях побывали свыше 1 млн человек, уточнила она.

«Более миллиона человек посетили наши федеральные музеи в новогодние праздники. Лидеры по посещаемости — Эрмитаж и Третьяковская галерея, их гостями стали примерно по 90 тыс. человек», — рассказала Любимова.

Отмечается, что спросом пользовалось также Царское Село, которое в новогодние праздники посетили более 80 тыс. человек, а также Владимиро-Суздальский музей-заповедник (около 70 тыс.) В музее-заповеднике «Павловск» побывали 65 тыс. человек, в Музее Мирового океана — свыше 50 тыс. человек, число гостей Русского музея превысило 40 тыс. ГМИИ им. А.С.Пушкина принял чуть менее 40 тыс. человек, примерно такое же число посетителей пришлось на Новгородский музей-заповедник.

Отдельно министр культуры отметила высокую посещаемость тульских музеев, в которых побывали около 40 тыс. человек.

Музеи-заповедники Петергоф, «Пушкинские Горы», Малые Корелы и Абрамцево посетили примерно по 15 тыс. человек; музей-заповедник «Херсонес Таврический» привлек свыше 11 тыс. гостей.

По словам Любимовой, Пушкинской картой в новогодние праздники при посещении федеральных музеев воспользовались почти 100 тыс. молодых людей.