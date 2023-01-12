ЦБ составил план по поддержке малого и среднего бизнеса

Банк России разработал дорожную карту поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2023–2024 годы. В планах регулятора — дополнительная мотивация банков к работе с некрупным бизнесом и расширение возможностей предпринимателей по использованию небанковских источников финансирования, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Среди запланированных мер — сокращение издержек при кредитовании, применение пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами Корпорации "МСП", оптимизация процесса оценки кредитного риска. Это будет дополнительно мотивировать банки к работе с некрупным бизнесом. Программы льготного кредитования Банк России рассчитывает в большей степени ориентировать на финансирование инвестиций, которые способствуют структурной трансформации экономики. Вместе с тем будет развиваться и оборотное кредитование. Будет изучена возможность распространения льготных программ на факторинг», — уточнили в ЦБ.

Кроме того, Банк России считает важным создать условия, при которых быстрорастущие компании будут активно размещать акции на инвестиционных платформах, так как это дешевле и быстрее, чем выход на биржу. Регулятор также планирует предоставить субъектам МСП доступ к платформе «Знай своего клиента» для проверки контрагентов, повысить охват и функционал приема платежей через Систему быстрых платежей. Планируется также привлекать микрофинансовые организации к реализации программ льготного кредитования предпринимателей. Особое направление работы — развитие дистанционного предоставления субъектам МСП финансовых, нефинансовых и государственных услуг, а также использование финансовых платформ.

В Центробанке подчеркнули, что дорожная карта была разработана с учетом предложений бизнес-сообщества. При этом регулятор выразил готовность рассмотреть новые инициативы для ее дополнения.

