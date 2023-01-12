На Уолл-стрит начались массовые «чистки»

Тысячи сотрудников Goldman Sachs и BlackRock ждал на работе в среду 11 января неприятный сюрприз: включив компьютеры, они нашли в своей электронной почте уведомления об увольнении. Те, кто избежал такого посленовогоднего «подарка», могут считать себя счастливчиками. Хотя, конечно, малоприятные сюрпризы ждут в самом ближайшем будущем и их. Большинству, например, как минимум, придется забыть о бонусах.
Вторая среда 2023 года стала поистине черной более чем для 3 тысяч сотрудников Goldman Sachs, каждый третий из которых работает или, вернее, теперь уже работал в банковском подразделении, и почти 500 человек в BlackRock. Прошлый год выдался очень тяжелым для всех рынков, включая финансовый. Причины всем хорошо известны. Это и события на Украине, и высокая инфляция и резкое изменение политики центробанков, которые в борьбе с ней начали резко повышать учетную ставку. Эти и другие причины спровоцировали сильное снижение деловой активности и доходов вместе с активами крупнейших банковских и инвестиционных компаний. Так что увольнение персонала – закономерный итог 2022 года.
Увольнения носят массовый характер: работы вчера лишились ок. 6,5% персонала в Goldman Sachs и менее 3% в BlackRock. С одной стороны, это не так уж и много, но с другой, нынешняя обстановка на Уолл-стрит и увольнения резко контрастируют с предыдущими годами, когда на финансовых рынках царил бум и банки нанимали сотрудников. В Goldman, например, не увольняли персонал ни в 2020-м, ни в 21-м пандемических годах.
Без особого риска ошибиться можно предположить, что сотрудники других крупных банков и фондов на Уолл-стрит сейчас пребывают в состоянии нервного ожидания. Эксперты уверены, что список финансовых организаций, которые из-за тяжелой обстановки захотят сократить численность работников, не ограничится только Goldman Sachs и BlackRock.
Ряд крупных банков, кстати, даже не стали дожидаться окончания рождественских и новогодних праздников и сделали сомнительные подарки своим сотрудникам заранее, еще в конце декабря. Morgan Stanley сократил 1600 человек или 2% от численности персонала. До Нового года получили уведомления об увольнении и сотни сотрудников ипотечного подразделения Wells Fargo.
Туже затягивать пояса придется и тем, кого не затронут увольнения. Они продолжат работать на Уолл-стрит, но наверняка многие из счастливчиков лишатся бонусов по итогам работы в 2022 году, которые должны начать выплачивать в подавляющем большинстве уолл-стритовских банков уже в январе. Об этом со дня на день начнут сообщать крупнейшие банки: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo. Обычно после новогодних праздников все на Уолл-стрит, начиная от топ-менеджеров и заканчивая клерками, с нетерпением ждут чеки с бонусами. В этом году о бонусах, по крайней мере, высоких, к которым все привыкли в последние годы, придется забыть.