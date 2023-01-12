На Уолл-стрит начались массовые «чистки»

Тысячи сотрудников Goldman Sachs и BlackRock ждал на работе в среду 11 января неприятный сюрприз: включив компьютеры, они нашли в своей электронной почте уведомления об увольнении. Те, кто избежал такого посленовогоднего «подарка», могут считать себя счастливчиками. Хотя, конечно, малоприятные сюрпризы ждут в самом ближайшем будущем и их. Большинству, например, как минимум, придется забыть о бонусах.

Вторая среда 2023 года стала поистине черной более чем для 3 тысяч сотрудников Goldman Sachs, каждый третий из которых работает или, вернее, теперь уже работал в банковском подразделении, и почти 500 человек в BlackRock. Прошлый год выдался очень тяжелым для всех рынков, включая финансовый. Причины всем хорошо известны. Это и события на Украине, и высокая инфляция и резкое изменение политики центробанков, которые в борьбе с ней начали резко повышать учетную ставку. Эти и другие причины спровоцировали сильное снижение деловой активности и доходов вместе с активами крупнейших банковских и инвестиционных компаний. Так что увольнение персонала – закономерный итог 2022 года.