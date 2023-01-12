«Уралвагонзавод» поставил Минобороны РФ очередную партию новейших танков Т-90М «Прорыв»

Входящее в концерн УВЗ (госкорпорация «Ростех») предприятие «Уралвагонзавод» отправило Министерству обороны РФ новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Работники нижнетагильского завода — лучшие специалисты в области танкостроения. Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире — Т-90М "Прорыв"», — приводятся в пресс-релизе слова вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова. Зампредправительства подчеркнул, что УВЗ выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу в срок.

Отмечается, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают круглосуточно.

Т-90М — последняя модификация танка Т-90. Машина оснащена новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой и управляемыми ракетами, способными уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Кроме того, танк оборудован спаренным с пушкой 7,62 мм и установленным на башне дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметами.

В апреле 2020 года первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии); в марте 2021-го партия танков поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду (Первая танковая армия ЗВО). В феврале 2021 года «Интерфакс» со ссылкой на УВЗ сообщил, что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным.