В Госдуме призвали зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России

Член комитета по обороне нижней палаты российского парламента, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев призвал зачислить всю молодёжь страны в мобилизационный резерв.

Так он прокомментировал заявлении своего коллеги главы думского комитета по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова, признавшего, что в случае масштабного военного конфликта Россия не сможет обойтись лишь одним мобилизационным резервом.

Как пояснил Соболев, мобилизационный резерв представляет собой уже служивших в рядах ВС РФ и получивших военную профессию граждан, из которых командование нашей армии сможет сформировать новые воинские части или доукомплектовать формирования, понесшие потери.

«Если НАТО развяжет против нас крупномасштабную войну, то у государства действительно нет необходимого для противостояния альянсу мобилизационного резерва», – цитирует депутата Госдумы «Военное дело».

Соболев при этом напомнил, что среди российской молодежи службу в рядах ВС РФ проходил всего один человек из десяти. Такой подход, по его мнению, необходимо в корне менять, чтобы военно-учётную специальность (ВУС) имели 100% молодых граждан России.

«Решить данным вопрос можно с помощью обучения молодежи в течение полугода в системе ДОСААФ или же в учебных частях ВС РФ, после чего они должны быть зачислены в мобилизационный резерв на случай войны», – резюмировал депутат Госдумы.

Как ранее писал «Эксперт», в начале декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕАЭС ответил на вопрос одного из журналистов о вероятности дополнительной мобилизации в стране. Как подчеркнул российский лидер, речи об этом не идёт.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются, – сообщил он. – Я же сказал – 300 тыс. было призвано в рамках мобилизации. 150 тыс. находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тыс. – в боевых подразделениях».

По слова главы государства, остальная половина мобилизованных находится или на вторых-третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой.