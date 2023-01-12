В Кремле прокомментировали взятие российскими войсками Соледара

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал взятие российскими войсками Соледара.

По словам, представителя Кремля, проведена огромная работа, это самоотверженные и героические действия, как и на других направлениях, передаёт РИА Новости.

«Действительно проделана гигантская работа, это абсолютно самоотверженные, героические действия и не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия, они будут продолжаться, мы будем восхищаться и ценить наших героев», – подчеркнул он.

Песков также отметил, что Россия будет помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, будет заботится о тех, кто был ранен.

«Но впереди ещё много работы... Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге Минобороны РФ 11 января официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной сторон, ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам ВСУ, в городе идут бои.