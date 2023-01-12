В МИД РФ анонсировали ежегодную пресс-конференцию Лаврова по итогам 2022 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января проведёт ежегодную пресс-конференцию по основным внешнеполитическим итогам 2022 года.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«18 января ориентировочно в 11:00 мск утра в пресс-центре министерства иностранных дел России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция Сергея Лаврова, на которой он подведет основные внешнеполитические итоги ушедшего года», – сообщила она.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Лаврова, действия Запада и подконтрольного ему Киева подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

По его мнению, уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО – «победа над Россией на поле боя» как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны.

«Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое, а главным бенефициаром кризиса является Вашингтон, который в том числе стремится разорвать традиционные связи между Россией и Европой», – подчеркнул министр иностранных дел.

