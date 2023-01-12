В России выявили новый подвариант омикрон-штамма COVID-19

На территории РФ зарегистрирован первый случай нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в настоящее время в РФ среди всех разновидностей Омикрона доминирующей остается линия ВА.5. Вариант «Дельта» доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022-го. «Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — информируют в ведомстве.

Сообщается, что в национальной базе данных VGARus размещено 226 тысяч последовательностей геномов коронавируса.

Накануне, 11 января, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 4 201 случай, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 169 по сравнению с данными, зафиксированными сутками ранее. Госпитализированы были 900 человек, этот показатель снизился на 15,7%. Погибли 46 зараженных, выздоровели за сутки 5 122 человека.

За весь период пандемии в РФ зарегистрировано 21 836 969 случаев заражения коронавирусом, 394 214 смертей и 21 258 733 выздоровевших.