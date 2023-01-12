В России запустили программу страхования критического импорта

В России начала действовать новая программа господдержки участников внешнеэкономической деятельности. Российские импортеры теперь могут застраховаться от риска невозврата оплаты по контракту, если поставки продукции не состоялись вследствие законодательных или административных мер за пределами территории РФ, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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«Страховая сумма по договору страхования устанавливается в размере, не превышающем 90% страховой стоимости при страховании предпринимательских рисков, и в размере, не превышающем 95% страховой стоимости при страховании политических рисков», — сообщили в министерстве.

Для получения господдержки импортерам необходимо обратиться в АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»), который участвовал в разработке этой программы, наряду с Минэкономразвития и Минфином.

В январе российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций — АО «Эксар» — уже заключило первый договор по страхованию критического импорта – компания из Республики Коми застраховала от политических рисков непоставки кофе. В Минэкономразвития указали, что этому страховщику была предоставлена госгарантия РФ на сумму до 650 млрд рублей для обеспечения исполнения обязательств по договорам страхования и перестрахования импорта.

Перечень продукции критического импорта утвержден распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2022 года.

