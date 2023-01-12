В США придумали новый способ слежки за Зеленским

В США планируют создать специальный Центр противодействия дезинформации по Украине. Инициатором этой инициативы выступает старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу, пишет издание The American Conservative.

По словам специалиста, Белый дом рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле, поэтому этому необходимо помешать.

«Считаю, что нам необходимо создать свой собственный Центр по противодействию дезинформации, который будет ориентирован на Украину», – подчеркнул Бэндоу.

При этом он уточнил, что глава «незалежной» Владимир Зеленский и его представители используют ныне существующий международный Центр противодействия дезинформации против тех, кто призывает к отказу от мирного урегулирования и дальнейшей эскалации конфликта.

«Считаю, что это неправильно», – резюмировал старший научный сотрудник Института Катона.

Как ранее писал «Эксперт», в США уже открыто заявляют, что в странах НАТО растёт недовольство поведением президента Украины Владимира Зеленского. Всё началось из-за ракетного инцидента в Польше. Об этом, в частности, сообщала американская газета Financial Times. По данным издания, упорное желание главы «незалежной» убедить мировую общественность в том, что Киев не причастен к ракетному инциденту начало раздражать лидеров государств, входящих в альянс.