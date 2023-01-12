Ветеран израильской разведки предложил российской армии уникальную цель на Украине

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что для того, чтобы остановить поставки западного оружия, боеприпасов и топлива для киевского режима, российская армия должна поразить несколько объектов на Украине.

В эфире Youtube-канала «Alexander Waldman Нейтральная полоса», бывший руководитель спецслужбы «Натив» напомнил, что почти все западные поставки перевозятся поездами, которые замаскированы под пассажирские.

«Но, чтобы не бить непосредственно по составам, можно уничтожить узловые станции и подстанции, питающие их электроэнергией, – пояснил он. – Таких всего несколько – в Днепропетровске, например».

По мнению Кедми, это приведёт к парализации всего движения поездов и соответственно остановит доставку западного вооружения на фронт.

«Конечно, существует вероятность, что украинские военные будут перевозить оружие автомобильным транспортом. Но это делать значительно сложнее, к тому же тяжёлые грузовики легче обнаружить и ликвидировать», – резюмировал ветеран израильской разведки.

Как ранее писал «Эксперт», Кедми назвал нынешний конфликт на Украине разминкой, преддверием настоящей схватки между Россией и США.