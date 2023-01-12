Владельцы американской сети быстрого питания Subway задумались о ее возможной продаже

В американской сети ресторанов быстрого питания Subway начали изучать возможность продажи компании.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает «Интерфакс». Согласно предварительным данным, стоимость компании может быть оценена в $10 млрд.

Уточняется, что процесс продажи находится в данный момент на начальной стадии. По словам собеседников издания, потенциальными покупателями сети могут стать как частные инвестиционные компании, так и корпоративные структуры.

Subway развивает свои рестораны по франшизе, это крупнейшая в США сеть фастфуда по числу точек. Частная компания, созданная в 1965 году, принадлежит семьям ее основателей Фреда Де Люки и Питера Бака. Сами Де Люка и Бак скончались в 2015 и 2021 годах соответственно.

Сопоставимые продажи Subway в третьем квартале 2022 года увеличились на 8,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Количество предприятий сети по всему миру составляет более 44 тыс.

Сеть Subway в РФ является третьей по числу точек в Европе после Великобритании и Германии и включает 550 заведений в 122 городах, указывается на российском сайте компании. Первый ресторан в России открылся в 1994 году в Санкт-Петербурге.