Владимир Ефимов: более 18 млрд рублей инвесткредитов получили промышленники Москвы за 9 месяцев 2022 года

Предприятия из обрабатывающей отрасли Москвы в январе-сентябре 2022 года получили кредиты на инвестиционные цели на общую сумму 18,1 млрд рублей. Об этом сообщил 12 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такие займы промышленники берут, чтобы модернизировать производства, внедрять на них новые технологии и разработки. По оценкам вице-мэра, инвестиции бизнеса в этой отрасли растут. «Так, объем полученных обрабатывающими предприятиями на инвестиционные цели заемных средств в январе – сентябре 2022 года составил 18,1 млрд рублей, что вдвое больше, чем за весь 2021 год», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, производственники модернизируют производства, замещая ниши иностранных брендов, ушедших из России. Поддержку в этой отрасли оказывают и власти столицы: они предоставляют бизнесу более 20 финансовых, нефинансовых мер и антикризисных инструментов, утвержденных в марте 2022 года мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В том числе, промышленники столицы могут получить льготный займ до 300 млн рублей в столичном фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Эти средства они могут направить на внедрение IT-решений, закупку оборудования, сырья, материалов и комплектующих, покрытие кассового разрыва или на финансирование экспортной деятельности, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он напомнил, что с июля прошлого года ставка по льготным инвесткредитам снижена с 9% до 3%.

Добавим, чтобы получить кредит по льготной ставке, предпринимателю нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в городской фонд и, после одобрения заявки, подписать контракт об уплате части процентных ставок.