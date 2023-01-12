Водородное топливо может стать одним из дайверов развития России

Согласно умеренному сценарию специалистов центра EnergyNet, принятому в качестве базового, к 2025 году мировой рынок водородной энергетики должен достичь объемов в 26 млрд долларов, при этом в период 2025 — 2040 годов цены на водородное топливо должны снизиться с 4 до 2 тысяч долларов за тонну.

Роль водорода в мировом энергобалансе будет возрастать благодаря процессу декарбонизации и переходу к безуглеродной энергетике, от которых Запад не отказался даже несмотря на энергетический кризис, а также в силу необходимости сбалансировать системы, построенные на возобновляемых источниках энергии. Такие данные приводятся в обзоре данной энергетической сферы, подготовленном специально для отраслевого портал «ИнфоТЭК» аналитиками группы «Деловой профиль».

Также они указывают, что по прогнозам компании Persistence Market Research, в период 2020 — 2025 годов среднегодовой рост мирового рынка водорода составит 6,1%, и к концу 2025 года его объем достигнет 200 млрд долларов. В соответствии со сценарием APS (Announced Pledges Scenario) МЭА, заложенный в водородных стратегиях государств объем годового производства должен вырасти в среднем до 150 млн тонн к 2035 году и до 250 млн тонн к 2050 году.

При этом, по прогнозу Министерства энергетики РФ, к 2030 году общемировое потребление чистого водорода и водорода в смеси составит 156 млн тонн, что на 37 млн тонн превышает нынешний объем, оцениваемый в 119 млн тонн. В настоящее время водородными технологиями в России занимается несколько десятков компаний, в том числе «Газпром», «Росатом», «Роснано», «Новатэк», «H2 Чистая энергетика» и другие. Данные компании инвестируют в разработку технологий производства, хранения и транспортировки водорода, утилизации СО2, а также работают над использованием водорода в различных областях промышленности, в энергетике и на транспорте.

Минпромторгом РФ подготовлен Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака. В нем приведен 41 пилотный проект в 18 регионах России, реализация которых будет способствовать созданию в стране полноценной водородной индустрии. Согласно прогнозам EnergyNet, в ближайшие годы рынок водородной энергетики в России будет активно развиваться и в 2025 — 2035 годах может достичь объемов в 2,2 — 3,9 млрд долларов (объем мирового рынка в 2025 году составит 26 млрд долларов). К 2030 году Россия сможет производить уже 3,5 млн тонн водородного топлива.

Однако в связи с введением антироссийских санкций Минэнерго ухудшило прогноз по экспорту водорода из РФ в своем проекте Комплексной программы развития водородной энергетики до 2030 года. Россия фактически потеряла крупнейших потенциальных импортеров водорода (Германия, Япония и Южная Корея). Рынок сбыта в итоге может сжаться только до Китая. Экспорт же из РФ может снизиться с прогнозировавшихся ранее 2,2 млн тонн до 1,4 млн тонн в год к 2030 году. На создание производств водорода в РФ потребуется 21,1 млрд долларов инвестиций, а экспортная выручка в настоящее время оценивается в 12,8 млрд долларов.

Впрочем, в случае организации крупного конкурентоспособного производства водорода для нашей страны откроются возможности выхода на мировой рынок водорода и сопутствующих продуктов с высокой добавленной стоимостью. Установленный курс на водородную энергетику может стать мощным стимулом для развития сектора возобновляемой энергетики в России, заключили авторы исследования.