Все равно что запретить водку: в ЦБ объяснили, почему нельзя ликвидировать МФО

Запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО), чтобы россияне не попадали в кредитную кабалу, нельзя, потому что потребность в заемных средствах никуда не денется, и люди все равно будут искать возможность ее удовлетворить, считают специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура». В своих разъяснениях они использовали аналогию с водкой, запрет на которую не приведет к снижению потребления алкоголя.

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«Микрофинансовые институты предоставляют займы там, где нет банков, тем, кому банки по каким-либо причинам отказывают или тем, у кого нет времени ждать одобрения заявки на кредит. МФО несут больший риск невозврата, чем банки, поэтому и стоимость их услуг обычно выше. Тем не менее они удовлетворяют потребность в коротких и небольших займах, которые нужны людям срочно», — пояснили в своем Telegram-канале специалисты.

Почти пятую часть всего портфеля МФО составляют микрозаймы малому бизнесу, в том числе по льготным ставкам благодаря господдержке. И для многих предпринимателей, по мнению регулятора, это самый доступный источник заемных средств для оборотных целей и закрытия кассовых разрывов.

В ЦБ заверили, что рынок МФО «жестко контролируется»: действуют ограничения и на размер процентной ставки, и на предельную задолженность заемщика. Поэтому, если обращаться в легальные организации, использовать микрозаймы осознанно и гасить задолженность вовремя, проблем с личным бюджетом не возникнет.

«Другое дело — нелегальная, по сути криминальная деятельность. Нелегальные кредиторы нередко выдают себя за микрофинансовые организации. Иногда они маскируются под реально существующие МФО, используя схожие названия. Они могут обманным путем заставить заемщика подписать договор с преступно высоким процентом, под залог имущества и жилья, использовать незаконные, практически криминальные методы взыскания задолженности», — предупредили специалисты.

Проверить законность деятельности МФО можно на сайте Центробанка. Все профессиональные кредиторы включены там в «Справочник легальных финансовых организаций».