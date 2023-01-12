Юань придет ко всем. Это случится в «черную пятницу»

Курс юаня вырос более чем на 6,8 за доллар — до самого высокого уровня почти за пять месяцев. Продолжающееся возобновление экономической активности Китая укрепило веру инвесторов в перспективы страны. Го Шуцин, секретарь парткома Народного банка Китая, заявил ранее, что экономический рост быстро восстановится, поскольку правительство оказывает все более значительную финансовую поддержку домохозяйствам и частным компаниям, чтобы помочь им оправиться от спада, вызванного пандемией вируса Covid.

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Если говорить о последних шагах в этом направлении, то Пекин открыл морские и сухопутные переходы с Гонконгом и отменил требование карантина для прибывающих путешественников. Это вполне можно рассматривать как символ окончания строгой политики «нулевой толерантности», которая давила на экономику Побнебесной. Кроме того, юань выиграл от общей слабости доллара, поскольку более слабые, чем ожидалось, данные из США смягчили ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное повышение процентных ставок.

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С начала этого года «китаец» вырос против доллара примерно на 1,8%. И это при том, что данные из КНР пока не слишком обнадеживают. Вышедшая в понедельник статистика показала, что хотя — вопреки прогнозу — объем кредитования в Китае в декабре и вырос по сравнению с ноябрем, но домохозяйства брали займы более осторожно, а рост денежной массы оказался менее существенным, чем ожидалось.

На этом фоне утром 12 января на старте торгов Мосбиржи доллар слабо снижался, а юань, напротив, слегка подрос. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,685 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия) и оказался на 33,52 коп. ниже уровня действующего официального. А вот китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. — до 10,077 рубля.

Кстати, уже с завтрашнего дня, 13 января, Банк России начнет совершать операции с юанями в рамках нового бюджетного правила. По нему фиксируется не ценовой потолок нефти, как это было раньше, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы. В 2023—2025 годах это 8 триллионов рублей в год. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ. При недополученных нефтегазовых доходах власти будут юани продавать.

Юань неторопливо расчищает себе место

В целом китайский юань по отношению к доллару идёт в русле общей тенденции ослабления американской валюты, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В этом плане, как и для основных мировых валют, доллар — «ведущий», юань — «ведомый». Продолжая тренд конца прошлого года, индекс доллара USDX с начала января 2023 г. ослаб с 104,9 п. к 102,9 п., то есть на 2%. И пара USD/CNY за это время снизилась на те же 2% — с 6,90 до 6,76 на начало торгов 12 января.

Доллар слабеет прежде всего из-за перспектив менее жёсткой денежно-кредитной политики ФРС США и определённого общего более оптимистичного настроя рынков в последнее время. Кстати, обращает внимание аналитик, одна из причин тому — снятие Пекином ковидных ограничений. Предполагается, что более высокая открытость даст импульс экономике Поднебесной, стимулирует производство и сбыт ее продукции в ведущих странах. Таким образом, ожидаемый позитив укрепляет китайскую валюту — опосредованно, через «американца».

С этих позиций интересно посмотреть на показатели декабрьской инфляции Китая и США, публикуемые сегодня, отмечает Гойхман. В КНР индекс потребительских цен в годовом исчислении поднялся до 1,8% — с 1,6% месяцем ранее, и это полностью совпало с прогнозами. Поэтому движение котировок юаня практически не отреагировало на новость. Тем более, что гораздо более важным событием станет сегодняшняя аналогичная информация из Штатов. Предполагается, что инфляция там замедлилась до 6,5% с 71%.

Сокращение роста цен, по мнению рынка, заставит ФРС замедлить повышение процентной ставки, снизит доходность и привлекательность вложений в доллар и его курс. Однако, указывает эксперт, если учитывать уже случившееся движение «зелёного» вниз на перечисленных выше ожиданиях, то вполне вероятна и его коррекция вверх — в зависимости от нюансов сегодняшних показателей. Наиболее вероятный диапазон на ближайшие дни — 6,7-6,9 юаней за доллар.

По отношению к рублю китайский юань также в основном повторяет динамику доллара и укрепляется в последние дни, отмечает Гойхман. Но здесь основная причина — неожиданное объявление о том, что с 13 января вводится бюджетное правило, по которому Минфин из-за низкой стоимости нефти станет продавать на бирже юани для пополнения бюджета. Во многом в результате этого рубль заметно укрепляется не только к юаню, но через кросс курсы и к доллару, который упал с 72 до 67,8 руб. с начала недели.

Рубль с китайцем — братья навек…

Китай, похоже, начал постепенную экспансию юаня на мировой финансовый рынок, отмечает финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. «Китаец» укрепляется к доллару уже третью неделю и третий месяц подряд. На текущий момент он торгуется к доллару на отметке 6,7616. И это не просто так: Поднебесная медленно, но верно, переходит на расчеты в платежах за энергоресурсы между странами на юань. И сложно представить себе, что у этих действий есть другая причина, нежели планомерный отказ от доллара.

Поэтому, полагает эксперт, в перспективе, курс юаня будет укрепляться и попытается занять статус резервной мировой валюты. По его словам, если обратиться к недельному графику USD/CNY, то после такого сильного ослабления доллара возможна коррекция — если на уровнях 6,764, 6,722 и 6,665 снова появятся крупные покупатели, которые с лета прошлого года двигали цену наверх.

Говорить о том, что коррекция будет сильной в текущих условиях достаточно сложно, считает Кравцов, и скорее всего, укрепление юаня к доллару продолжится. Что же касается курса «китайца» к рублю, то на него в ближайшее время будет оказывать реальное влияние возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила в интересах Минфина. Напомним: прогнозируется, что дефицит бюджета за счет недополученных нефтегазовых доходов составит в январе 54,5 млрд рублей. И для его пополнения будут продавать юань — на сумму 3,2 млрд в день. Когда вышла эта информация, участники рынка начали продавать юань заранее, что и привело к росту курса рубля.

В пятницу, считает Антон Кравцов, станет понятно, как участники рынка отреагируют на продажи юаня. Возможно, нас ждет понижение курса CNY/RUB до отметки 9,66. Если проанализировать курс CNY/RUB на следующую неделю, то продажи будут от 10,3. Если же станет наблюдаться движение к этой отметке, то покупки возможны, начиная с уровня 9,7. На более длинной дистанции уровнем поддержки станет 9,08, а уровнем сопротивления 11.02.