Заммэра Ефимов: Москва в 2022 году передала инвесторам 38 га земли

В 2022 году мэрия Москвы реализовала на аукционах 131 земельный участок общей площадью более 38 га. Их выкупили инвесторы, которые смогут построить там частные жилые дома, коммерческие объекты, паркинги и спортивные комплексы. После заключения договоров земля перейдет в собственность победителей торгов, сообщил 12 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года городские торги состоялись по 131 земельному участку различного назначения общей площадью более 38 га. 52 лота были проданы, 52 сданы в аренду, еще по 27 были реализованы права на возведение некапитального объекта», – сказал Владимир Ефимов.

Больше всего объектов – 73 – предназначены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Из них 52 участка выкупили в собственность, 21 был арендован. Эти же лоты стали самыми популярными: за право арендовать землю под ИЖС на каждый лот в ходе торгов в среднем претендовало 10 человек. Конкуренция на покупку участков была ниже: в среднем 5 претендентов на один лот. Хотя были и исключения: например, за территорию в 1-м Красковском проезде на востоке столицы боролись 18 человек.

Еще 31 земельный участок ушли с молотка под строительство коммерческой недвижимости: объектов торговли, промышленности, культуры, спорта и паркинги. В среднем в каждом таком аукционе участвовало по 5 претендентов. Самым популярным лотом стало право строительства медицинского центра в Северном Медведкове: вложить средства в этот проект хотели 16 инвесторов.

По словам Владимира Ефимова, всего на реализованных территориях появится более 380 тыс. кв. м коммерческих площадей и почти 43 тысячи «квадратов» жилья. В общей сложности в открытых торгах приняли участие 736 горожан, предпринимателей и инвесторов. Больше всего земельных участков было реализовано в Новой Москве: здесь прошли аукционы по 78 объектам.

Добавим, что еще на 27-ми реализованных участках, расположенных в разных районах Москвы, могут разместиться коммерческие объекты некапитального строительства. В том числе, это 13 автосервисов и моек, 10 физкультурных комплексов, четыре наземные парковки, сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, самым популярным лотом стало право возвести спорткомплекс с катком и футбольной площадкой. «За право установки каркасно-тентового манежа на Филевском бульваре конкурировали 15 претендентов», – резюмировал Иван Щербаков.