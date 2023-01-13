Акции дня: бумаги золотодобытчиков в лидерах

Акции золотодобывающих компаний вышли в лидеры торгов на Мосбирже в пятницу, 13 января. За сессию подорожали бумаги «Полиметалла» на +3,82% до 402,1 рублей за штуку, а «Полюса» на +1,79% до 8072 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции на фоне повышения цен на золото, которое зафиксировали накануне в четверг. «Котировки золота вчера выросли с 1877 до 1897 долларов за унцию, а в течение дня превышали 1900 долларов за унцию - впервые с мая прошлого года. Для золота общее замедление инфляции - это ключевой фактор роста, т. к. рынки начали учитывать в котировках ожидания, что Федрезерв будет действовать более мягко. Мы считаем, что, если американский регулятор смягчит риторику, котировки золота могут закрепиться выше уровня 1900 долларов за унцию, который они протестировали вчера», - отметили аналитик Sberbank CIB Антон Чернышев.

Дополнительным фактором роста котировок золотодобытчиков стало ослабление рубля, считают аналитики «БКС Экпресс». В пятницу стоимость российской валюты снизилась до 69,27 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,64% до 2199,94 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,55% до 1010,4 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:33 мск составила 84,81 долларов за баррель (+0,93%).