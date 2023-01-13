Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500 вступил в опасный сезон

Глеб Баранов
13 января 2023, 11:45

Хотя акции в США и начали день падением на данных по инфляции, им удалось отскочить, продолжив «медвежье ралли». Теперь его проверит на прочность стартующий сегодня сезон отчетности.

Коллаж: Тамара Ларина