Вчера данные по инфляции в США полностью совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, чего не случалось больше года. Впервые с мая 2020-го индекс потребительских цен (CPI) за месяц снизился – на 0,1%. Инфляция упала с 7,1% в ноябре до 6,5% в декабре. Базовый CPI (за вычетом продовольствия и энергии) вырос на 5,7% в годовом и на 0,3% в месячном выражении.
S&P 500 вступил в опасный сезон
Хотя акции в США и начали день падением на данных по инфляции, им удалось отскочить, продолжив «медвежье ралли». Теперь его проверит на прочность стартующий сегодня сезон отчетности.
Коллаж: Тамара Ларина
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