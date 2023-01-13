Альфа-Банк вошел в контакт с клиентами

Альфа-Банк стал первой российской кредитно-финансовой организацией, которая присоединилась к пилотному проекту по отправке уведомлений клиентам посредством VK Мессенджера. Как отметили в пресс-службе социальной сети, усилия двух компаний объединены для развития банкинга.

Известно, что на старте проекта клиенты банка будут получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты. Кроме того, VK Мессенджер позволит пользователям общаться с банком в привычной им среде, а также обеспечит защиту данных. Отмечено, что сообщения будут приходить от официального сообщества Альфа-Банка ВКонтакте.

По словам представителей VK, проведенные тесты нового способа коммуникации уже показали высокие результаты вовлеченности клиентов.