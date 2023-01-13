Против Байдена начато расследование

Скандал с документами с грифом «секретно», которые находят в домах и кабинетах президента Байдена, разрастается. Адвокаты президента нашли вторую партию, состоящую из десятка секретных документов, в гараже в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

После того, как Белый дом подтвердил находку документов в Уилмингтоне, генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил бывшего федерального прокурора округа Мэриленд Роберта Хура расследовать обстоятельства громкого скандала. В Америке к секретным документам и к тому, как они хранятся, относятся очень серьезно. Виновные в небрежном хранении и обращении с ними, таящем угрозу национальной безопасности, могут надолго угодить за решетку. По крайней мере, именно этого требовали демократы во главе с Байденом в августе прошлого года, когда секретные документы были найдены во флоридской резиденции Дональда Трампа. Тогда, помнится, он жестко критиковал своего предшественника, назвав его «абсолютно безответственным», а демократы требовали посадить бывшего президента в тюрьму. Сейчас ситуация развернулась на 180 градусов и уже республиканцы обвиняют действующего главу государства в небрежном отношении к секретным документам в бытность вице-президентом и требуют тщательного расследования и наказания. Тревожным звонком для Джо Байдена и демократов, утверждающих, что секретные документы в домах Байдена это совсем не то, что секретные документы в домах Трампа, может служить то обстоятельство, что Хура прокурором в Мэриленд назначил Дональд Трамп. То есть формально его можно считать «человеком» Трампа и ждать от него, по крайней мере, объективного расследования без присущих демократам двойных стандартов, согласно которым Байдену, потому что он «хороший» можно делать то, что Трампу нельзя, потому что он «плохой».