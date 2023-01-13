Против Байдена начато расследование

Скандал с документами с грифом «секретно», которые находят в домах и кабинетах президента Байдена, разрастается. Адвокаты президента нашли вторую партию, состоящую из десятка секретных документов, в гараже в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.
После того, как Белый дом подтвердил находку документов в Уилмингтоне, генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил бывшего федерального прокурора округа Мэриленд Роберта Хура расследовать обстоятельства громкого скандала. В Америке к секретным документам и к тому, как они хранятся, относятся очень серьезно. Виновные в небрежном хранении и обращении с ними, таящем угрозу национальной безопасности, могут надолго угодить за решетку. По крайней мере, именно этого требовали демократы во главе с Байденом в августе прошлого года, когда секретные документы были найдены во флоридской резиденции Дональда Трампа. Тогда, помнится, он жестко критиковал своего предшественника, назвав его «абсолютно безответственным», а демократы требовали посадить бывшего президента в тюрьму. Сейчас ситуация развернулась на 180 градусов и уже республиканцы обвиняют действующего главу государства в небрежном отношении к секретным документам в бытность вице-президентом и требуют тщательного расследования и наказания. Тревожным звонком для Джо Байдена и демократов, утверждающих, что секретные документы в домах Байдена это совсем не то, что секретные документы в домах Трампа, может служить то обстоятельство, что Хура прокурором в Мэриленд назначил Дональд Трамп. То есть формально его можно считать «человеком» Трампа и ждать от него, по крайней мере, объективного расследования без присущих демократам двойных стандартов, согласно которым Байдену, потому что он «хороший» можно делать то, что Трампу нельзя, потому что он «плохой».
Белый дом и демократы сейчас пытаются доказать, что секретные документы попали в дом Байдена совершенно случайно, без какого-либо злого умысла, а Трамп спрятал секретные документы в своем поместье в Мар-а-Лаго нарочно, очевидно, для того, чтобы передать или продать их Москве или Пекину.
Политологи справедливо считают назначение генпрокурором спецпрокурора сильным ударом по Байдену и Белому дому, которые стремятся замять скандал. Сейчас, кстати, все громче звучат и вопросы, почему Министерство юстиции так долго ждало с объявлением о находках документов. Первую партию, например, нашли еще 2 ноября 2022 года, т.е. накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Вопрос, конечно, риторический, потому что очевидно, что эта информация могла бы негативно для Байдена и демократов отразиться на результатах промежуточных выборов.
Особую пикантность скандалу, кстати, вновь заставившую многих сомневаться в компетентности Байдена, собравшегося выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок, придает то, как реагирует на него сам виновник, т.е. президент Байден. Он в свойственной ему манере, т.е. совершенно невозмутимо, с ангельской улыбкой, заявляет, что ничего не знает и не помнит ни о каких секретных документах. Особенно умиляет его объяснение, что ничего страшного, мол, не произошло, потому что документы были найдены в «корвете», который стоит в запертом гараже, а не на улице. Не меньше умиляют и слова президента, заявившего на той же пресс-конференции: «Как я говорил ранее на этой неделе, люди знают, насколько серьезно я отношусь к секретным документам».
Между прочим, все это Джо Байден наговорил до заявления Гарланда о назначении Хура спецпрокурором. Не исключено, хотя и маловероятно, что терпение генпрокурора лопнуло и что теперь он не позволит Белому дому замять дело.
Явно оживились и конспирологи, скучать которым при Джо Байдене в Белом доме не приходится. Появилась, например, версия, что Байдена попросту «сливают» однопартийцы, которые не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок. В пользу этой версии то, что многие демократы выступают против выдвижения Байдена, и то, что в отличие от истории с документами Трампа байденовские нашли не агенты ФБР, а адвокаты и помощники самого Байдена.