Денежная база перед Новым годом выросла на 265,6 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 30 декабря составил 16 трлн 454,7 млрд рублей. За предновогоднюю неделю показатель вырос на 1,64%, или на 265,6 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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23 декабря объем денежной базы в узком определении был равен 16 трлн 189,1 млрд рублей, месяцем ранее, 25 ноября, — 15 трлн 725,4 млрд рублей. Абсолютного рекорда показатель достиг 4 марта — 17 трлн 231,6 млрд рублей, но уже к 18 марта упал до 16 трлн 165,3 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

