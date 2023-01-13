Дисконт как инвестиция: Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество

Торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до 190,27 млрд долларов. Этот показатель стал рекордным для двух стран за все время, хотя и не достиг отметки в 200 млрд, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Впрочем, такого объема двухстороннее экономическое сотрудничество может достичь к 2024 году.

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Причиной того, что двухсотмиллиардная планка пока не взята, по всей вероятности, стали «ковидные» ограничения в Китае, которые постепенно снимаются. «Объемы китайско-российской торговли демонстрируют устойчивый рост, торговый оборот двух стран достиг нового максимума», — заявил на пресс-конференции представитель Главного таможенного управления КНР Лю Далян. По его словам, на долю России приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая.

«Выздоровление» Поднебесной стимулирует товарооборот

Экспорт из Китая в РФ за прошедший год увеличился на 12,8% и составил 76,12 млрд долларов. Импорт из России в КНР за это время возрос на 43,4%, до 114,15 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления, на которые ссылается ТАСС. Положительное сальдо России в 2022 году составило 38 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в 3 раза. В минувшем декабре объем торговли двух стран составил 17,8 млрд долларов — примерно на 3% меньше, чем в ноябре.

Россия преимущественно поставляет Китаю энергоресурсы. Так, на нефть, трубопроводный газ, СПГ, уголь и мазут из России приходится более 70% всего объема поставок в Китай. Также КНР импортирует из РФ минеральные ресурсы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты. Китай экспортирует в Россию бытовую электронику, экскаваторы, автомобили, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.

Пока мировая торговля находится в подавленном состоянии, российско-китайский товарооборот растёт впечатляющими темпами, отметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Самое приятное, что основную долю прироста обеспечивает российский экспорт, который столкнулся с различными барьерами в Европе. В своём сотрудничестве РФ и КНР ориентируются на задачу, поставленную главами государств довести товарооборот до 200 млрд к 2024 году. Причем, даже замедление темпов роста вдвое не помешает достичь этой цифры уже в ноябре 2023 года. Как минимум, можно предположить увеличение поставок нефти и газа, а также сельскохозяйственной продукции, заметил эксперт.

В 2022 году импорт нефти Китаем сократился на 0,9% до 10,17 млн баррелей в сутки, но уже в декабре 2022 года наблюдался годовой прирост на уровне 4% до 11,3 млн баррелей в сутки, обратил внимание Андрей Кочетков. Соответственно, «выздоровление» КНР после волны COVID-19 обещает всплеск экономической активности в первом квартале. В январе появились сигналы о расширении китайских закупок. В частности, Народный Банк Китая мог втрое увеличить закупку золота относительно декабрьских 30 тонн. Также можно прогнозировать увеличение китайского импорта высокотехнологичных сплавов и дорогостоящих материалов. Данная тенденция формируется на фоне стремления КНР конвертировать свои долларовые резервы во что-то более надёжное и нужное для экономики.

Одним из способов конвертации резервов являются инвестиции, указал Андрей Кочетков. Дальний Восток давно стал целью китайских вложений, но сегодня актуальность развития инфраструктуры только возрастает. Торговля могла бы быть ещё активней, если бы дальневосточная портовая инфраструктура справлялась с нагрузкой. На региональном уровне российско-китайские экономические связи также имеют потенциал дальнейшего роста. В частности, новый мост в Благовещенске уже улучшил логистику товарного обмена РФ и Китая, сократив время наземной доставки.

Важно отметить, что сегодня РФ вынуждена поставлять товары и сырьё по более низким ценам в КНР из-за проблем с доступом на европейский рынок. Однако это формирует долгосрочную зависимость самого Китая от российского экспорта, что работает в качестве взаимной привязки экономик для более эффективной работы на международном рынке. Поэтому текущие дисконты можно рассматривать не только в качестве геополитического негатива, но и в виде инвестиций в будущее взаимовыгодное экономическое сотрудничество, отметил Андрей Кочетков.

Свято место пусто не бывает

Товарооборот между Россией и Китаем в самом деле бьет рекорд, подтвердил «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. «Экономические показатели редко сегодня нас радуют, но есть и хорошие новости. Наши торговые отношения с Китаем динамично развиваются и показатели постоянно растут. За 2022 год товарооборот составил около 190 млрд долларов, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. На мой взгляд это далеко не предел, и к 2027 году оборот может достигнуть 300 млрд долларов», — заявил он.

«С нашей стороны, вполне естественно наращивание продажи газа, нефти, нефтепродуктов, угля, древесины, железной руды и драгоценных металлов, сельхоз и морепродуктов, зерновых культур, продуктов питания и потребительских товаров, промышленного оборудования, удобрений», — признал эксперт.

Он обратил внимание, что российские потребители каждый день сталкиваются с китайскими товарами. Напри мер, «хитом» на ближайшие 5 лет станут автомобили. И не только с двигателем внутреннего сгорания, но и электромобили. Например, металлургическая компания Xibao Group планирует в Липецке построить завод, автоконцерн Sokon и запустить производство электрокаров.

Как говорится, свято место пусто не бывает — немаловажным фактором товарооборота сыграет развитие сотрудничества малого и среднего бизнеса между нашими странами в области замещения западных товаров и брендов, ушедших с российского рынка.

Также в России становятся популярными трансформирующая мебель и приспособления для кухни из Поднебесной. Как предполагает Станислав Бовт, благодаря китайским партнёрам, в нашей стране будут создаваться новые производства. И, конечно, снятие ковидных ограничений Китаем естественным образом увеличит туристический обмен между нашими странами, что в свою очередь положительно скажется на транспортных отраслях экономик обоих государств.